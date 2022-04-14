Découvrez les informations clés sur Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

Site officiel : https://www.parasail.network/