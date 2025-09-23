Informations sur le prix de Wrapped XOC (WXOC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.233817 $ 0.233817 $ 0.233817 Bas 24 h $ 0.241098 $ 0.241098 $ 0.241098 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.233817$ 0.233817 $ 0.233817 Haut 24 h $ 0.241098$ 0.241098 $ 0.241098 Sommet historique $ 0.248109$ 0.248109 $ 0.248109 Prix le plus bas $ 0.233817$ 0.233817 $ 0.233817 Variation du prix (1 h) +0.36% Changement de prix (1J) -2.60% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wrapped XOC (WXOC) est de $0.234714. Au cours des dernières 24 heures, WXOC a évolué entre un minimum de $ 0.233817 et un maximum de $ 0.241098, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WXOC est $ 0.248109, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.233817.

En termes de performance à court terme, WXOC a évolué de +0.36% au cours de la dernière heure, -2.60% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped XOC (WXOC)

Capitalisation boursière $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Offre en circulation 13.41M 13.41M 13.41M Offre totale 13,405,885.20380374 13,405,885.20380374 13,405,885.20380374

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped XOC est de $ 3.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WXOC est de 13.41M, avec une offre totale de 13405885.20380374. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.15M.