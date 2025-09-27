Informations sur le prix de Wrapped XPL (WXPL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Bas 24 h $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Haut 24 h $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Sommet historique $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Prix le plus bas $ 0.722619$ 0.722619 $ 0.722619 Variation du prix (1 h) +4.80% Changement de prix (1J) +0.20% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wrapped XPL (WXPL) est de $1.27. Au cours des dernières 24 heures, WXPL a évolué entre un minimum de $ 1.12 et un maximum de $ 1.41, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WXPL est $ 1.43, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.722619.

En termes de performance à court terme, WXPL a évolué de +4.80% au cours de la dernière heure, +0.20% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped XPL (WXPL)

Capitalisation boursière $ 114.59M$ 114.59M $ 114.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.59M$ 114.59M $ 114.59M Offre en circulation 90.90M 90.90M 90.90M Offre totale 90,896,187.50735576 90,896,187.50735576 90,896,187.50735576

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped XPL est de $ 114.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WXPL est de 90.90M, avec une offre totale de 90896187.50735576. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.59M.