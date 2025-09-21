Informations sur le prix de XVGSON (XVGSON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000466 $ 0.00000466 $ 0.00000466 Bas 24 h $ 0.00000479 $ 0.00000479 $ 0.00000479 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000466$ 0.00000466 $ 0.00000466 Haut 24 h $ 0.00000479$ 0.00000479 $ 0.00000479 Sommet historique $ 0.00000479$ 0.00000479 $ 0.00000479 Prix le plus bas $ 0.00000466$ 0.00000466 $ 0.00000466 Variation du prix (1 h) +0.29% Changement de prix (1J) +0.58% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de XVGSON (XVGSON) est de $0.00000478. Au cours des dernières 24 heures, XVGSON a évolué entre un minimum de $ 0.00000466 et un maximum de $ 0.00000479, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XVGSON est $ 0.00000479, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000466.

En termes de performance à court terme, XVGSON a évolué de +0.29% au cours de la dernière heure, +0.58% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XVGSON (XVGSON)

Capitalisation boursière $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de XVGSON est de $ 47.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XVGSON est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 47.76K.