Qu'est-ce que Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce. Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards. With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.

Ressource de Yakushima Inu (YAKU) Site officiel

Prévision de prix de Yakushima Inu (USD)

Combien vaudra Yakushima Inu (YAKU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Yakushima Inu (YAKU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Yakushima Inu.

Consultez la prévision de prix de Yakushima Inu maintenant !

YAKU en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Yakushima Inu (YAKU)

Comprendre la tokenomics de Yakushima Inu (YAKU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YAKU !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Yakushima Inu (YAKU) Combien vaut Yakushima Inu (YAKU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de YAKU en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de YAKU à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de YAKU en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Yakushima Inu ? La capitalisation boursière de YAKU est de $ 22.62K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de YAKU ? L'offre en circulation de YAKU est de 420.69B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de YAKU ? YAKU a atteint un prix ATH de 0.0000332 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de YAKU ? YAKU a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de YAKU ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour YAKU est de -- USD . Est-ce que YAKU va augmenter cette année ? YAKU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de YAKU pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Yakushima Inu (YAKU)