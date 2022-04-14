Tokenomics de Yakushima Inu (YAKU)
Informations sur Yakushima Inu (YAKU)
The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed
The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.
Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.
With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.
Tokenomics et analyse de prix de Yakushima Inu (YAKU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yakushima Inu (YAKU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Yakushima Inu (YAKU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yakushima Inu (YAKU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YAKU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YAKU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YAKU, explorez le prix en direct du token YAKU !
Prévision du prix de YAKU
Vous voulez savoir dans quelle direction YAKU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YAKU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.