Informations sur le prix de YAPE (YAPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.080895 $ 0.080895 $ 0.080895 Bas 24 h $ 0.08688 $ 0.08688 $ 0.08688 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.080895$ 0.080895 $ 0.080895 Haut 24 h $ 0.08688$ 0.08688 $ 0.08688 Sommet historique $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 Prix le plus bas $ 0.080895$ 0.080895 $ 0.080895 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) -2.88% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de YAPE (YAPE) est de $0.083023. Au cours des dernières 24 heures, YAPE a évolué entre un minimum de $ 0.080895 et un maximum de $ 0.08688, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YAPE est $ 0.087726, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.080895.

En termes de performance à court terme, YAPE a évolué de -0.10% au cours de la dernière heure, -2.88% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YAPE (YAPE)

Capitalisation boursière $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Offre en circulation 20.78M 20.78M 20.78M Offre totale 20,775,607.76034448 20,775,607.76034448 20,775,607.76034448

La capitalisation boursière actuelle de YAPE est de $ 1.72M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YAPE est de 20.78M, avec une offre totale de 20775607.76034448. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.72M.