Découvrez les informations clés sur YAPE (YAPE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur YAPE (YAPE)

Yape Club is an AI-powered co-yapping platform that connects Web3 projects with creators through a system of content quests. At the heart of the product is the Yape AI Agent, a co-author that helps creators produce fast, high-quality, and brand-aligned niche content on Crypto Twitter.

The Yape team bridges the gap between projects that need meaningful attention and creators looking to monetize their skills, offering a fairer, AI-augmented ecosystem where both sides benefit.

Site officiel : https://yape.club/ Livre blanc : https://yape-club.gitbook.io/docs