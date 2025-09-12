Informations sur le prix de YOUR AI (YOURAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00057548 $ 0.00057548 $ 0.00057548 Bas 24 h $ 0.00071978 $ 0.00071978 $ 0.00071978 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00057548$ 0.00057548 $ 0.00057548 Haut 24 h $ 0.00071978$ 0.00071978 $ 0.00071978 Sommet historique $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Prix le plus bas $ 0.00057548$ 0.00057548 $ 0.00057548 Variation du prix (1 h) +0.81% Changement de prix (1J) -17.33% Variation du prix (7 j) -20.30% Variation du prix (7 j) -20.30%

Le prix en temps réel de YOUR AI (YOURAI) est de $0.00058476. Au cours des dernières 24 heures, YOURAI a évolué entre un minimum de $ 0.00057548 et un maximum de $ 0.00071978, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YOURAI est $ 0.53518, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00057548.

En termes de performance à court terme, YOURAI a évolué de +0.81% au cours de la dernière heure, -17.33% sur 24 heures et de -20.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YOUR AI (YOURAI)

Capitalisation boursière $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 584.76K$ 584.76K $ 584.76K Offre en circulation 46.10M 46.10M 46.10M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de YOUR AI est de $ 26.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YOURAI est de 46.10M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 584.76K.