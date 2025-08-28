Informations sur le prix de your new savings (SAVINGS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00007487
Haut 24 h $ 0.00017314
Sommet historique $ 0.00024032
Prix le plus bas $ 0.00007487
Variation du prix (1 h) -6.42%
Changement de prix (1J) -12.60%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de your new savings (SAVINGS) est de $0.00008721. Au cours des dernières 24 heures, SAVINGS a évolué entre un minimum de $ 0.00007487 et un maximum de $ 0.00017314, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAVINGS est $ 0.00024032, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007487.

En termes de performance à court terme, SAVINGS a évolué de -6.42% au cours de la dernière heure, -12.60% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour your new savings (SAVINGS)

Capitalisation boursière $ 85.19K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 85.19K
Offre en circulation 1.00B
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de your new savings est de $ 85.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAVINGS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 85.19K.