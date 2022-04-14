Découvrez les informations clés sur your new savings (SAVINGS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur your new savings (SAVINGS)

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

