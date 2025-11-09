Prix de ZERA aujourd'hui

Le prix de ZERA (ZERA) en direct est actuellement de $ 0.02999519, avec une variation de 13.52 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ZERA en USD est de $ 0.02999519 par ZERA.

ZERA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 29,995,763 et une offre en circulation de 999.37M ZERA. Au cours des dernières 24 heures, ZERA a été échangé entre $ 0.02501888 (plus bas) et $ 0.03387994 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04713878, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01352042.

En termes de performance à court terme, ZERA a varié de +4.97% au cours de la dernière heure et de +48.78% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ZERA (ZERA)

Capitalisation boursière $ 30.00M$ 30.00M $ 30.00M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 30.00M$ 30.00M $ 30.00M Offre en circulation 999.37M 999.37M 999.37M Offre totale 999,374,642.1177409 999,374,642.1177409 999,374,642.1177409

La capitalisation boursière actuelle de ZERA est de $ 30.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZERA est de 999.37M, avec une offre totale de 999374642.1177409. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.00M.