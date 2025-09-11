Qu'est-ce que Zofinity (ZO)

ZO Token is a digital asset that supports a staking and GameFi ecosystem with a farming theme. The project allows users to deposit stablecoins and earn ZO tokens as rewards. Its objective is to combine decentralized finance (DeFi) mechanisms with gamified elements, making staking both accessible and community-oriented. Core Mechanism Users can deposit stablecoins into the platform’s staking pools. In return, they receive ZO tokens through weekly reward distributions. This system is designed to provide predictable incentives while maintaining transparency in allocation. The farming theme enables participants to visualize their contributions as part of a shared virtual farm, where everyone takes part in the collective distribution of tokens. Token Utility ZO serves as the native utility token within the ecosystem. It is used for staking rewards, community participation, and governance. Future plans include expanding ZO’s role across GameFi features, NFT integrations, and additional DeFi applications. Reward Distribution The project adopts a structured emission schedule instead of short-term high-yield models. Rewards are distributed weekly, allowing users to understand when and how they will receive tokens. This system emphasizes fairness, as rewards are proportional to each participant’s staking contribution.

Ressource de Zofinity (ZO) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Zofinity (ZO) Combien vaut Zofinity (ZO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ZO en USD est de 0.119699 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ZO à USD ? $ 0.119699 . Consultez le Le prix actuel de ZO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Zofinity ? La capitalisation boursière de ZO est de $ 94.70K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ZO ? L'offre en circulation de ZO est de 791.11K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ZO ? ZO a atteint un prix ATH de 0.12435 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ZO ? ZO a vu un prix ATL de 0.10212 USD . Quel est le volume de trading de ZO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ZO est de -- USD . Est-ce que ZO va augmenter cette année ? ZO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ZO pour une analyse plus approfondie.

