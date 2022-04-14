Tokenomics de Zofinity (ZO)
Informations sur Zofinity (ZO)
ZO Token is a digital asset that supports a staking and GameFi ecosystem with a farming theme. The project allows users to deposit stablecoins and earn ZO tokens as rewards. Its objective is to combine decentralized finance (DeFi) mechanisms with gamified elements, making staking both accessible and community-oriented.
Core Mechanism
Users can deposit stablecoins into the platform’s staking pools. In return, they receive ZO tokens through weekly reward distributions. This system is designed to provide predictable incentives while maintaining transparency in allocation. The farming theme enables participants to visualize their contributions as part of a shared virtual farm, where everyone takes part in the collective distribution of tokens.
Token Utility
ZO serves as the native utility token within the ecosystem. It is used for staking rewards, community participation, and governance. Future plans include expanding ZO’s role across GameFi features, NFT integrations, and additional DeFi applications.
Reward Distribution
The project adopts a structured emission schedule instead of short-term high-yield models. Rewards are distributed weekly, allowing users to understand when and how they will receive tokens. This system emphasizes fairness, as rewards are proportional to each participant’s staking contribution.
Tokenomics et analyse de prix de Zofinity (ZO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Zofinity (ZO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Zofinity (ZO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Zofinity (ZO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ZO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ZO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ZO, explorez le prix en direct du token ZO !
Prévision du prix de ZO
Vous voulez savoir dans quelle direction ZO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ZO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
