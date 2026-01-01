Bugünkü 0xy Fiyatı

Bugünkü 0xy (0XY) fiyatı $ 0,02429286 olup, son 24 saatte % 0,37 değişim gösterdi. Mevcut 0XY / USD dönüşüm oranı 0XY başına $ 0,02429286 şeklindedir.

0xy, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.292.864 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M 0XY şeklindedir. Son 24 saat içinde 0XY, $ 0,02400384 (en düşük) ile $ 0,02659417 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,108905 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 0XY, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde +%1,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

0xy (0XY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,29M$ 24,29M $ 24,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,29M$ 24,29M $ 24,29M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.978,845981 999.999.978,845981 999.999.978,845981

Şu anki 0xy piyasa değeri $ 24,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 0XY arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999978.845981. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,29M.