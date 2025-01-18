1000x by Virtuals Fiyatı (1000X)
Bugün için canlı 1000x by Virtuals (1000X) fiyatı, 0.00999415 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.93M USD. 1000X / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
1000x by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 314.36K USD
- Gün içindeki 1000x by Virtuals fiyat değişimi +0.48%
- Dolaşımdaki arz: 992.37M USD.
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Gün içerisinde, 1000x by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 1000x by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 1000x by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 1000x by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.48%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 1000x by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.59%
+0.48%
+16.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.
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|1 1000X / AUD
A$0.0160905815
|1 1000X / GBP
￡0.008195203
|1 1000X / EUR
€0.0096943255
|1 1000X / USD
$0.00999415
|1 1000X / MYR
RM0.044973675
|1 1000X / TRY
₺0.354792325
|1 1000X / JPY
¥1.56108623
|1 1000X / RUB
₽1.024400375
|1 1000X / INR
₹0.865293507
|1 1000X / IDR
Rp163.838498376
|1 1000X / PHP
₱0.584058126
|1 1000X / EGP
￡E.0.50370516
|1 1000X / BRL
R$0.0606644905
|1 1000X / CAD
C$0.014391576
|1 1000X / BDT
৳1.214289225
|1 1000X / NGN
₦15.5671878645
|1 1000X / UAH
₴0.4208536565
|1 1000X / VES
Bs0.5396841
|1 1000X / PKR
Rs2.786169137
|1 1000X / KZT
₸5.304694937
|1 1000X / THB
฿0.344598292
|1 1000X / TWD
NT$0.3287075935
|1 1000X / CHF
Fr0.0090946765
|1 1000X / HKD
HK$0.077754487
|1 1000X / MAD
.د.م0.100341266