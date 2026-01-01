Bugünkü 100xDarren Fiyatı

Bugünkü 100xDarren (100X) fiyatı $ 0,00020041 olup, son 24 saatte % 1,58 değişim gösterdi. Mevcut 100X / USD dönüşüm oranı 100X başına $ 0,00020041 şeklindedir.

100xDarren, şu anda piyasa değeri açısından $ 200.404 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M 100X şeklindedir. Son 24 saat içinde 100X, $ 0,00019937 (en düşük) ile $ 0,00020572 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00095783 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00014405 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 100X, son bir saatte -%0,55 ve son 7 günde +%7,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

100xDarren (100X) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 200,40K$ 200,40K $ 200,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 200,40K$ 200,40K $ 200,40K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.966.240,710968 999.966.240,710968 999.966.240,710968

Şu anki 100xDarren piyasa değeri $ 200,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 100X arzı 999,97M olup, toplam arzı 999966240.710968. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 200,40K.