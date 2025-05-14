10SET (10SET) Nedir?

10set token has been launched in January 2021, using Ethereum ERC20 protocol. It is deflationary and has an active staking system built using RFI (Reflect.finance) technology. Each transaction adds 2% fee. Half of the fee (1%) is burned creating a deflationary effect and another half (1%) is automatically distributed to all token holders. There is no need to freeze 10set tokens or hold it any special wallets, staking works on every wallet supporting ERC20 tokens.

10SET, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, 10SET yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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10SET Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, 10SET, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte 10SET fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen 10SET fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

10SET Fiyat Geçmişi

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10SET (10SET) Satın Alma

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10SET Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 10SET / VND ₫ -- 1 10SET / AUD A$ -- 1 10SET / GBP ￡ -- 1 10SET / EUR € -- 1 10SET / USD $ -- 1 10SET / MYR RM -- 1 10SET / TRY ₺ -- 1 10SET / JPY ¥ -- 1 10SET / RUB ₽ -- 1 10SET / INR ₹ -- 1 10SET / IDR Rp -- 1 10SET / KRW ₩ -- 1 10SET / PHP ₱ -- 1 10SET / EGP ￡E. -- 1 10SET / BRL R$ -- 1 10SET / CAD C$ -- 1 10SET / BDT ৳ -- 1 10SET / NGN ₦ -- 1 10SET / UAH ₴ -- 1 10SET / VES Bs -- 1 10SET / PKR Rs -- 1 10SET / KZT ₸ -- 1 10SET / THB ฿ -- 1 10SET / TWD NT$ -- 1 10SET / AED د.إ -- 1 10SET / CHF Fr -- 1 10SET / HKD HK$ -- 1 10SET / MAD .د.م -- 1 10SET / MXN $ --

10SET Kaynağı

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