2025 TOKEN Fiyatı (2025)
Bugün için canlı 2025 TOKEN (2025) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 38.84K USD. 2025 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
2025 TOKEN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.47K USD
- Gün içindeki 2025 TOKEN fiyat değişimi +15.31%
- Dolaşımdaki arz: 999.47M USD.
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Gün içerisinde, 2025 TOKEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 2025 TOKEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 2025 TOKEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 2025 TOKEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+15.31%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 2025 TOKEN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.78%
+15.31%
+2.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The 2025 Token – the most bullish meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, designed to ride the wave of optimism and excitement as we step into the new year! As we charge ahead into 2025, 2025 Token positions itself as a symbol of growth, fun, and community-driven energy. But that’s not all – we’re pushing boundaries with AI-powered predictions.🤖 Our advanced AI system will provide exclusive insights and forecasts on the hottest new tokens, helping our members stay ahead of the curve and make informed decisions in an ever-evolving market. Get ready for the future, get ready for 2025! 🎇
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