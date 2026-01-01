Bugünkü 4nonSwap Fiyatı

Bugünkü 4nonSwap (4NON) fiyatı $ 0,00001207 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut 4NON / USD dönüşüm oranı 4NON başına $ 0,00001207 şeklindedir.

4nonSwap, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.865,03 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 900,00M 4NON şeklindedir. Son 24 saat içinde 4NON, $ 0,00001201 (en düşük) ile $ 0,00001226 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00135955 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001151 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 4NON, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

4nonSwap (4NON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,87K$ 10,87K $ 10,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,07K$ 12,07K $ 12,07K Dolaşım Arzı 900,00M 900,00M 900,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki 4nonSwap piyasa değeri $ 10,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 4NON arzı 900,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,07K.