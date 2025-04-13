5TARS Fiyatı (5TARS)
Bugün için canlı 5TARS (5TARS) fiyatı, 0.00642261 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. 5TARS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
5TARS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki 5TARS fiyat değişimi +0.35%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, 5TARS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 5TARS / USD fiyat değişimi, $ -0.0002479236.
Son 60 gün içerisinde, 5TARS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 5TARS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.35%
|30 Gün
|$ -0.0002479236
|-3.86%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 5TARS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.04%
+0.35%
-1.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
5TARS is a free-to-play Web3 platform offering AI-powered sports predictions and fantasy gaming for fans worldwide. It combines cutting-edge blockchain technology, real-time rewards, and NFT collectibles to deliver a unique and immersive experience. With over 250,000 registered users and proven engagement, $5TARS spans multiple sports, including football and cricket, bridging the gap between traditional fandom and digital asset ownership.
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|1 5TARS / VND
₫164.68214301
|1 5TARS / AUD
A$0.0102119499
|1 5TARS / GBP
￡0.0048811836
|1 5TARS / EUR
€0.0056518968
|1 5TARS / USD
$0.00642261
|1 5TARS / MYR
RM0.0283879362
|1 5TARS / TRY
₺0.2435453712
|1 5TARS / JPY
¥0.9217087611
|1 5TARS / RUB
₽0.5342326998
|1 5TARS / INR
₹0.5520875556
|1 5TARS / IDR
Rp107.0434571826
|1 5TARS / KRW
₩9.1229963745
|1 5TARS / PHP
₱0.3672448398
|1 5TARS / EGP
￡E.0.3293514408
|1 5TARS / BRL
R$0.0376364946
|1 5TARS / CAD
C$0.0088632018
|1 5TARS / BDT
৳0.7787414625
|1 5TARS / NGN
₦10.2107938302
|1 5TARS / UAH
₴0.2653180191
|1 5TARS / VES
Bs0.45600531
|1 5TARS / PKR
Rs1.7969820519
|1 5TARS / KZT
₸3.3122684292
|1 5TARS / THB
฿0.2149647567
|1 5TARS / TWD
NT$0.2078998857
|1 5TARS / AED
د.إ0.0235709787
|1 5TARS / CHF
Fr0.0052023141
|1 5TARS / HKD
HK$0.0497752275
|1 5TARS / MAD
.د.م0.0596018208
|1 5TARS / MXN
$0.130378983