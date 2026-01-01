Bugünkü Nexsay Fiyatı

Bugünkü Nexsay (NEXSAY) fiyatı $ 0,00000000721 olup, son 24 saatte % 41,85 değişim gösterdi. Mevcut NEXSAY / USD dönüşüm oranı NEXSAY başına $ 0,00000000721 şeklindedir.

Nexsay, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NEXSAY şeklindedir. Son 24 saat içinde NEXSAY, $ 0,00000000721 (en düşük) ile $ 0,00000001311 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEXSAY, son bir saatte -%12,29 ve son 7 günde -%89,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 113,22K seviyesine ulaştı.

Nexsay (NEXSAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 113,22K$ 113,22K $ 113,22K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,05M$ 36,05M $ 36,05M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 5.000.000.000.000.000 5.000.000.000.000.000 5.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Nexsay piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 113,22K. Dolaşımdaki NEXSAY arzı -- olup, toplam arzı 5000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,05M.