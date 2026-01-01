Bugünkü Reaxa Fiyatı

Bugünkü Reaxa (REAXA) fiyatı $ 0,00000006763 olup, son 24 saatte % 31,61 değişim gösterdi. Mevcut REAXA / USD dönüşüm oranı REAXA başına $ 0,00000006763 şeklindedir.

Reaxa, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- REAXA şeklindedir. Son 24 saat içinde REAXA, $ 0,0000000641 (en düşük) ile $ 0,0000001147 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REAXA, son bir saatte +%4,36 ve son 7 günde -%83,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 116,77K seviyesine ulaştı.

Reaxa (REAXA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 116,77K$ 116,77K $ 116,77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,45M$ 101,45M $ 101,45M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 1.500.000.000.000.000 1.500.000.000.000.000 1.500.000.000.000.000 Toplam Arz 1.500.000.000.000.000 1.500.000.000.000.000 1.500.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

