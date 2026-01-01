Bugünkü Adix Fiyatı

Bugünkü Adix (ADIX) fiyatı $ 0,0000025 olup, son 24 saatte % 4,16 değişim gösterdi. Mevcut ADIX / USD dönüşüm oranı ADIX başına $ 0,0000025 şeklindedir.

Adix, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4227. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 ADIX şeklindedir. Son 24 saat içinde ADIX, $ 0,000002 (en düşük) ile $ 0,0000039 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000787555273200903 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000973774426161 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ADIX, son bir saatte 0,00% ve son 7 günde +13,63% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,42K seviyesine ulaştı.

Adix (ADIX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4227 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 3,42K$ 3,42K $ 3,42K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 250,00K$ 250,00K $ 250,00K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Toplam Arz 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Dolaşım Oranı 0,00% Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Adix piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,42K. Dolaşımdaki ADIX arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 250,00K.