Bugünkü Cryvantis Fiyatı

Bugünkü Cryvantis (CRYVANTIS) fiyatı $ 0,000002115 olup, son 24 saatte % 33,42 değişim gösterdi. Mevcut CRYVANTIS / USD dönüşüm oranı CRYVANTIS başına $ 0,000002115 şeklindedir.

Cryvantis, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CRYVANTIS şeklindedir. Son 24 saat içinde CRYVANTIS, $ 0,000002104 (en düşük) ile $ 0,000003278 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRYVANTIS, son bir saatte -%8,96 ve son 7 günde -%21,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 85,87K seviyesine ulaştı.

Cryvantis (CRYVANTIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 85,87K$ 85,87K $ 85,87K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.115,00T$ 2.115,00T $ 2.115,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000.000.000.000.000 1.000.000.000.000.000.000.000 1.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki Cryvantis piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 85,87K. Dolaşımdaki CRYVANTIS arzı -- olup, toplam arzı 1000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.115,00T.