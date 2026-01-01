Bugünkü Aki Protocol Fiyatı

Bugünkü Aki Protocol (AKI) fiyatı $ 0,001012 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut AKI / USD dönüşüm oranı AKI başına $ 0,001012 şeklindedir.

Aki Protocol, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AKI şeklindedir. Son 24 saat içinde AKI, $ 0,001006 (en düşük) ile $ 0,001023 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AKI, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%4,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 24,68K seviyesine ulaştı.

Aki Protocol (AKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 24,68K$ 24,68K $ 24,68K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,02M$ 2,02M $ 2,02M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki Aki Protocol piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 24,68K. Dolaşımdaki AKI arzı -- olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,02M.