AnkrNetwork (ANKR) Nedir?

Ankr, veri merkezleri, bilgisayarlar ve uç cihazlardaki atıl bilgi işlem gücünü kullanan dağıtık bilgi işleme platformudur. Bilgi işlem gücü pazarı, bulut tabanlı paylaşım ekonomisinin önünü açarak tedarikçilere ve kullanıcılara büyük kolaylık ve avantajlar sağlar. Ankr, kullanıcılara daha ucuz, daha güvenli ve daha iyi performans gösteren bir bulut hizmeti sunmak için konteynerler, Kubernetes, blok zinciri ve güvenilir donanım kullanmaktadır. Ankr ekibinde çok sayıda ardışık girişimci ve kıdemli mühendis bulunmaktadır. Büyük teknoloji şirketleri SAP, Telefonica ve DigitalOcean ile uygulamayı daha da genişletecek stratejik bir iş birliği sağlandı.

AnkrNetwork, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AnkrNetwork yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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AnkrNetwork Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AnkrNetwork, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ANKR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AnkrNetwork fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

AnkrNetwork Fiyat Geçmişi

ANKR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ANKR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AnkrNetwork fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

AnkrNetwork (ANKR) Satın Alma

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ANKR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ANKR / VND ₫ 426.15342 1 ANKR / AUD A$ 0.026592 1 ANKR / GBP ￡ 0.0126312 1 ANKR / EUR € 0.0146256 1 ANKR / USD $ 0.01662 1 ANKR / MYR RM 0.0734604 1 ANKR / TRY ₺ 0.6325572 1 ANKR / JPY ¥ 2.391618 1 ANKR / RUB ₽ 1.3859418 1 ANKR / INR ₹ 1.4316468 1 ANKR / IDR Rp 281.694873 1 ANKR / KRW ₩ 23.607879 1 ANKR / PHP ₱ 0.9471738 1 ANKR / EGP ￡E. 0.853437 1 ANKR / BRL R$ 0.0973932 1 ANKR / CAD C$ 0.0231018 1 ANKR / BDT ৳ 2.0198286 1 ANKR / NGN ₦ 26.5494528 1 ANKR / UAH ₴ 0.688068 1 ANKR / VES Bs 1.18002 1 ANKR / PKR Rs 4.6605804 1 ANKR / KZT ₸ 8.5890498 1 ANKR / THB ฿ 0.5564376 1 ANKR / TWD NT$ 0.537657 1 ANKR / AED د.إ 0.0609954 1 ANKR / CHF Fr 0.0134622 1 ANKR / HKD HK$ 0.128805 1 ANKR / MAD .د.م 0.154566 1 ANKR / MXN $ 0.3378846

AnkrNetwork Kaynağı

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