Apollo Name Service (ANS) Nedir?

Star Protocol olarak bilinen Apollo Name Service, LayerZero'daki en büyük sosyal uygulamalardan biridir, ANS 40'tan fazla blok zincirini destekleyen evrensel, omnichain adlandırma hizmeti sunmaktadır ve şu anda yaklaşık 500.000 kullanıcıya hizmet vermektedir. ANS, dünya çapında milyarlarca bağlı cihaz için merkeziyetsiz tanımlayıcılara (DID'ler) yönelik artan ihtiyacı ele alarak DePIN ve AI'yi entegre etme konusunda ön saflarda yer almaktadır. Dünya çapında tahmini 30 milyar bağlı cihazla ANS, her cihaz ve birey için ölçeklenebilir, omnichain DID çözümü sunmayı ve LayerZero'ya dayalı çeşitli ağlarda sorunsuz kimlik hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Apollo Name Service, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Apollo Name Service yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- ANS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Apollo Name Service hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Apollo Name Service satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Apollo Name Service Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Apollo Name Service, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ANS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Apollo Name Service fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Apollo Name Service Fiyat Geçmişi

ANS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ANS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Apollo Name Service fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Apollo Name Service (ANS) Satın Alma

Nasıl Apollo Name Service satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Apollo Name Service Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Apollo Name Service Kaynağı

Apollo Name Service hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Öne Çıkan Haberler

Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!

Unlock the Full Potential of MX Tokens Now Unlock the full potential of crypto trading with MX Tokens on MEXC. Enjoy 50% off trading fees, daily airdrops, up to 70% referral commissions, and seamless small token conversion. Maximize your trading experience today!

MEXC İçerikleri

Liquidity Analysis: Which CEX is the Liquidity Leader? MEXC dominates liquidity in spot and futures markets with unmatched market depth, surpassing other exchanges. Find out why MEXC is the liquidity leader!