API3 (API3) Nedir?

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, API3 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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API3 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, API3, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte API3 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen API3 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

API3 Fiyat Geçmişi

API3 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak API3 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen API3 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

API3 (API3) Satın Alma

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API3 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 API3 / VND ₫ 18,361.5201 1 API3 / AUD A$ 1.138599 1 API3 / GBP ￡ 0.544236 1 API3 / EUR € 0.630168 1 API3 / USD $ 0.7161 1 API3 / MYR RM 3.165162 1 API3 / TRY ₺ 27.240444 1 API3 / JPY ¥ 102.989502 1 API3 / RUB ₽ 59.615325 1 API3 / INR ₹ 61.65621 1 API3 / IDR Rp 12,137.286315 1 API3 / KRW ₩ 1,017.184245 1 API3 / PHP ₱ 40.810539 1 API3 / EGP ￡E. 36.757413 1 API3 / BRL R$ 4.210668 1 API3 / CAD C$ 0.995379 1 API3 / BDT ৳ 87.027633 1 API3 / NGN ₦ 1,143.926784 1 API3 / UAH ₴ 29.64654 1 API3 / VES Bs 50.8431 1 API3 / PKR Rs 200.808762 1 API3 / KZT ₸ 370.073319 1 API3 / THB ฿ 23.975028 1 API3 / TWD NT$ 23.165835 1 API3 / AED د.إ 2.628087 1 API3 / CHF Fr 0.580041 1 API3 / HKD HK$ 5.549775 1 API3 / MAD .د.م 6.65973 1 API3 / MXN $ 14.572635

API3 Kaynağı

API3 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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