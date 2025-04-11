BounceToken (AUCTION) Nedir?

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BounceToken yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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BounceToken Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BounceToken, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AUCTION fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BounceToken fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BounceToken Fiyat Geçmişi

AUCTION fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AUCTION kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BounceToken fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BounceToken (AUCTION) Satın Alma

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AUCTION Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUCTION / VND ₫ 328,922.748 1 AUCTION / AUD A$ 20.39652 1 AUCTION / GBP ￡ 9.74928 1 AUCTION / EUR € 11.28864 1 AUCTION / USD $ 12.828 1 AUCTION / MYR RM 56.69976 1 AUCTION / TRY ₺ 487.97712 1 AUCTION / JPY ¥ 1,844.92296 1 AUCTION / RUB ₽ 1,067.931 1 AUCTION / INR ₹ 1,104.4908 1 AUCTION / IDR Rp 217,423.6962 1 AUCTION / KRW ₩ 18,221.5326 1 AUCTION / PHP ₱ 731.06772 1 AUCTION / EGP ￡E. 658.46124 1 AUCTION / BRL R$ 75.42864 1 AUCTION / CAD C$ 17.83092 1 AUCTION / BDT ৳ 1,558.98684 1 AUCTION / NGN ₦ 20,491.96032 1 AUCTION / UAH ₴ 531.0792 1 AUCTION / VES Bs 910.788 1 AUCTION / PKR Rs 3,597.22776 1 AUCTION / KZT ₸ 6,629.38212 1 AUCTION / THB ฿ 429.48144 1 AUCTION / TWD NT$ 414.9858 1 AUCTION / AED د.إ 47.07876 1 AUCTION / CHF Fr 10.39068 1 AUCTION / HKD HK$ 99.417 1 AUCTION / MAD .د.م 119.3004 1 AUCTION / MXN $ 261.0498

BounceToken Kaynağı

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