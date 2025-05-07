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aZen Fiyatı(AZEN)

USD

aZen (AZEN) Canlı Fiyat Grafiği

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AZEN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için aZen (AZEN) mevcut fiyatı 0 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. AZEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar aZen Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki aZen fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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AZEN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için aZen fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ 00.00%
60 Gün$ 00.00%
90 Gün$ 00.00%
Bugünkü aZen Fiyatı Değişimi

Bugün, AZEN, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

aZen 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

aZen 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AZEN değişimi $ 0 (0.00%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

aZen 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AZEN Fiyat Bilgisi

En güncel aZen fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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AZEN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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aZen (AZEN) Nedir?

aZen, yapay zeka, veri analitiği ve Web2+Web3 uygulamalarını desteklemek için tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir bir bilgi işlem katmanı sunar. Ekosistemi, protokol düzeyinde yapay zeka düzenlemesini, kurumsal düzeyde donanımı ve birleşik bir uygulama merkezini sorunsuz bir şekilde birleştirir: DePIN ve DeFAI ( Merkeziyetsiz Finans + Yapay Zeka) dünyaları arasında köprü kurar.

aZen, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, aZen yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AZEN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda aZen hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, aZen satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

aZen Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, aZen, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AZEN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen aZen fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

aZen Fiyat Geçmişi

AZEN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AZEN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen aZen fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

aZen (AZEN) Satın Alma

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AZEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AZEN / VND
0
1 AZEN / AUD
A$0
1 AZEN / GBP
0
1 AZEN / EUR
0
1 AZEN / USD
$0
1 AZEN / MYR
RM0
1 AZEN / TRY
0
1 AZEN / JPY
¥0
1 AZEN / RUB
0
1 AZEN / INR
0
1 AZEN / IDR
Rp0
1 AZEN / KRW
0
1 AZEN / PHP
0
1 AZEN / EGP
￡E.0
1 AZEN / BRL
R$0
1 AZEN / CAD
C$0
1 AZEN / BDT
0
1 AZEN / NGN
0
1 AZEN / UAH
0
1 AZEN / VES
Bs0
1 AZEN / PKR
Rs0
1 AZEN / KZT
0
1 AZEN / THB
฿0
1 AZEN / TWD
NT$0
1 AZEN / AED
د.إ0
1 AZEN / CHF
Fr0
1 AZEN / HKD
HK$0
1 AZEN / MAD
.د.م0
1 AZEN / MXN
$0

aZen Kaynağı

aZen hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi aZen Websitesi

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