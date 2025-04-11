Hyperliquid (HYPE) Nedir?

Hyperliquid, tamamen zincir üstü açık bir finansal sistem vizyonuyla inşa edilmiş performanslı bir blok zinciridir. Likidite, kullanıcı uygulamaları ve alım satım aktiviteleri, nihayetinde tüm finansı barındıracak birleşik bir platformda sinerji yaratır.

Hyperliquid, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hyperliquid yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- HYPE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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Hyperliquid Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hyperliquid, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HYPE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hyperliquid fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hyperliquid Fiyat Geçmişi

HYPE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HYPE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hyperliquid fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hyperliquid (HYPE) Satın Alma

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HYPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HYPE / VND ₫ 387,179.1 1 HYPE / AUD A$ 24.16 1 HYPE / GBP ￡ 11.476 1 HYPE / EUR € 13.288 1 HYPE / USD $ 15.1 1 HYPE / MYR RM 66.742 1 HYPE / TRY ₺ 574.555 1 HYPE / JPY ¥ 2,173.192 1 HYPE / RUB ₽ 1,262.964 1 HYPE / INR ₹ 1,300.714 1 HYPE / IDR Rp 255,932.165 1 HYPE / KRW ₩ 21,448.795 1 HYPE / PHP ₱ 860.096 1 HYPE / EGP ￡E. 775.385 1 HYPE / BRL R$ 88.486 1 HYPE / CAD C$ 20.989 1 HYPE / BDT ৳ 1,835.103 1 HYPE / NGN ₦ 24,121.344 1 HYPE / UAH ₴ 625.14 1 HYPE / VES Bs 1,072.1 1 HYPE / PKR Rs 4,234.342 1 HYPE / KZT ₸ 7,803.529 1 HYPE / THB ฿ 505.548 1 HYPE / TWD NT$ 488.334 1 HYPE / AED د.إ 55.417 1 HYPE / CHF Fr 12.231 1 HYPE / HKD HK$ 117.025 1 HYPE / MAD .د.م 140.43 1 HYPE / MXN $ 307.285

Hyperliquid Kaynağı

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