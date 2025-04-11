Bitcoin Cash Node Logosu

Bitcoin Cash Node Fiyatı(BCH)

USD

Bitcoin Cash Node (BCH) Canlı Fiyat Grafiği

$310.8
$310.8$310.8
+0.06%(1D)

BCH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Bitcoin Cash Node (BCH) mevcut fiyatı 310.9 USD ve mevcut piyasa değeri $ 6.17B USD. BCH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Bitcoin Cash Node Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.76M USD
- Gün içindeki Bitcoin Cash Node fiyat değişimi +0.06%
- Dolaşımdaki arz: 19.85M USD.

MEXC'deki BCH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BCH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BCH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Bitcoin Cash Node fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.186+0.06%
30 Gün$ -42.6-12.06%
60 Gün$ -18.7-5.68%
90 Gün$ -128.7-29.28%
Bugünkü Bitcoin Cash Node Fiyatı Değişimi

Bugün, BCH, $ +0.186 (+0.06%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Bitcoin Cash Node 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -42.6 (-12.06%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Bitcoin Cash Node 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BCH değişimi $ -18.7 (-5.68%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bitcoin Cash Node 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -128.7 (-29.28%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BCH Fiyat Bilgisi

En güncel Bitcoin Cash Node fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 283.7
$ 283.7$ 283.7

$ 311.9
$ 311.9$ 311.9

$ 1,639.59
$ 1,639.59$ 1,639.59

+0.61%

+0.06%

+4.78%

BCH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6.17B
$ 6.17B$ 6.17B

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

19.85M
19.85M 19.85M

Bitcoin Cash Node (BCH) Nedir?

BCH, Bitcoin'in hard fork'u tarafından üretilen bir madeni paradır.Bitcoin kodunu değiştirir, büyük blokları destekler ve Segwit içermez.BCH'nin önceki ömrü Bitcoin'dir. Bitcoin ölçeklendirme sorununu çözmek için BCH, Bitcoin'in kendi fikir birliği sorununu gerçekten çözmek için ortaya çıkan bir mekanizmayı tanıttı, senkronizasyonu hızlandırmak için ince bloklar ekledi, vb. (BCHABC ve BCHSV'nin iki zinciri BCH çatalının bitiminden sonra oluşturulduğundan, MyToken piyasadaki çoğu borsaya ayak uydurur ve BCHABC'yi BCH olarak kaydeder; ayrıca BCHSV, BCHSV olarak kaydedilir.)

Bitcoin Cash Node, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bitcoin Cash Node yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BCH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Bitcoin Cash Node hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Bitcoin Cash Node satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Bitcoin Cash Node Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bitcoin Cash Node, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BCH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bitcoin Cash Node fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bitcoin Cash Node Fiyat Geçmişi

BCH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BCH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bitcoin Cash Node fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bitcoin Cash Node (BCH) Satın Alma

Nasıl Bitcoin Cash Node satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Bitcoin Cash Node Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BCH / VND
7,971,786.9
1 BCH / AUD
A$497.44
1 BCH / GBP
236.284
1 BCH / EUR
273.592
1 BCH / USD
$310.9
1 BCH / MYR
RM1,374.178
1 BCH / TRY
11,832.854
1 BCH / JPY
¥44,738.51
1 BCH / RUB
25,925.951
1 BCH / INR
26,780.926
1 BCH / IDR
Rp5,269,490.735
1 BCH / KRW
441,617.905
1 BCH / PHP
17,718.191
1 BCH / EGP
￡E.15,964.715
1 BCH / BRL
R$1,821.874
1 BCH / CAD
C$432.151
1 BCH / BDT
37,783.677
1 BCH / NGN
496,644.096
1 BCH / UAH
12,871.26
1 BCH / VES
Bs22,073.9
1 BCH / PKR
Rs87,182.578
1 BCH / KZT
160,670.011
1 BCH / THB
฿10,408.932
1 BCH / TWD
NT$10,057.615
1 BCH / AED
د.إ1,141.003
1 BCH / CHF
Fr251.829
1 BCH / HKD
HK$2,409.475
1 BCH / MAD
.د.م2,891.37
1 BCH / MXN
$6,320.597

Bitcoin Cash Node Kaynağı

Bitcoin Cash Node hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Bitcoin Cash Node Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bitcoin Cash Node Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı

Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

April 11, 2025

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz

Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.

April 10, 2025

SIGN Protokolü Nedir? EthSign’in Blockchain Attestation Çözümü ve SIGN Token için Tam Kılavuz

SIGN, kullanıcıların zincir üzerinde herhangi bir bilgiyi serbestçe onaylayıp doğrulamasını sağlamak için tasarlanmış bir omni-chain onay protokolüdür. Dünyanın ilk gerçek çapraz-zincir onay çözümü olan SIGN, bireylerin ve işletmelerin iddiaların veya beyanların güvenli, doğrulanabilir onaylarını oluşturmasına olanak tanıyarak, Web3 alanında dijital güven için evrensel bir standart belirler.

April 9, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

BCH
USD

1 BCH = 310.9 USD

Al-Sat

BCHUSDT
$310.9
$310.9$310.9
+9.20%

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti