Bugünkü BALL3 Fiyatı

Bugünkü BALL3 (BCOIN) fiyatı $ 0,000007782 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BCOIN / USD dönüşüm oranı BCOIN başına $ 0,000007782 şeklindedir.

BALL3, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5003. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 BCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde BCOIN, $ 0,000007689 (en düşük) ile $ 0,000007782 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,001895831358367738 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000004957523294704 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BCOIN, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%7,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 10,96 seviyesine ulaştı.

BALL3 (BCOIN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5003 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 10,96$ 10,96 $ 10,96 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,88K$ 51,88K $ 51,88K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 6.666.666.666 6.666.666.666 6.666.666.666 Toplam Arz 6.666.666.666 6.666.666.666 6.666.666.666 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki BALL3 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 10,96. Dolaşımdaki BCOIN arzı 0,00 olup, toplam arzı 6666666666. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,88K.