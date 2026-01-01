Bugünkü River Fiyatı

Bugünkü River (RIVER) fiyatı $ 9,8278 olup, son 24 saatte % 6,34 değişim gösterdi. Mevcut RIVER / USD dönüşüm oranı RIVER başına $ 9,8278 şeklindedir.

River, şu anda piyasa değeri açısından $ 192,62M ile 222. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,60M RIVER şeklindedir. Son 24 saat içinde RIVER, $ 7,0534 (en düşük) ile $ 13,2248 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 12,917599345853434 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,137662800262792 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIVER, son bir saatte -%0,31 ve son 7 günde +%217,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,41M seviyesine ulaştı.

River (RIVER) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.222 Piyasa Değeri $ 192,62M$ 192,62M $ 192,62M Hacim (24 Sa) $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 982,78M$ 982,78M $ 982,78M Dolaşım Arzı 19,60M 19,60M 19,60M Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %19,60 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki River piyasa değeri $ 192,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,41M. Dolaşımdaki RIVER arzı 19,60M olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 982,78M.