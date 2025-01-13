Carbon Browser (CSIX) Nedir?

Carbon X Labs tarafından geliştirilen Carbon, özel bir Chromium web tarayıcısı çatalına ve güçlü Blink motoruna dayanan ücretsiz ve açık kaynaklı bir web tarayıcısıdır. Carbon, çevrimiçi reklamları ve websitesi izleyicilerini varsayılan olarak otomatik bir şekilde engelleyen gizlilik odaklı bir tarayıcıdır. Carbon tarayıcısı, Android cihazlarda hızlı, özel ve güvenli bir web tarayıcısıdır ve yakında iOS, Mac OS ve PC için de kullanıma sunulacaktır.

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Carbon Browser Fiyat Geleceği Tahmini

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Carbon Browser Fiyat Geçmişi

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Carbon Browser (CSIX) Satın Alma

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Carbon Browser Kaynağı

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