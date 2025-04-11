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KlayDice Fiyatı(DICE)

USD

KlayDice (DICE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.003155
$0.003155$0.003155
+0.09%(1D)

DICE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için KlayDice (DICE) mevcut fiyatı 0.003155 USD ve mevcut piyasa değeri $ 1.33M USD. DICE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar KlayDice Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.49K USD
- Gün içindeki KlayDice fiyat değişimi +0.09%
- Dolaşımdaki arz: 421.85M USD.

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DICE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için KlayDice fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00000284+0.09%
30 Gün$ -0.00072-18.59%
60 Gün$ -0.001817-36.55%
90 Gün$ -0.002678-45.92%
Bugünkü KlayDice Fiyatı Değişimi

Bugün, DICE, $ +0.00000284 (+0.09%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

KlayDice 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.00072 (-18.59%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

KlayDice 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DICE değişimi $ -0.001817 (-36.55%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

KlayDice 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.002678 (-45.92%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DICE Fiyat Bilgisi

En güncel KlayDice fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.003135
$ 0.003135$ 0.003135

$ 0.003156
$ 0.003156$ 0.003156

$ 0.195
$ 0.195$ 0.195

+0.03%

+0.09%

-5.49%

DICE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

421.85M
421.85M 421.85M

KlayDice (DICE) Nedir?

KLAYDICE sadece bir P2E Oyun projesi değildir. KLAYDICE, oyunlar, SNS ve Metaverse gibi çeşitli sanal dünyaları tek bir NFT ile birbirine bağlayan bir projedir.

KlayDice, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, KlayDice yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DICE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda KlayDice hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, KlayDice satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

KlayDice Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, KlayDice, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DICE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen KlayDice fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

KlayDice Fiyat Geçmişi

DICE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DICE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen KlayDice fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

KlayDice (DICE) Satın Alma

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DICE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DICE / VND
80.897355
1 DICE / AUD
A$0.005048
1 DICE / GBP
0.0023978
1 DICE / EUR
0.0027764
1 DICE / USD
$0.003155
1 DICE / MYR
RM0.0139451
1 DICE / TRY
0.1200793
1 DICE / JPY
¥0.4538783
1 DICE / RUB
0.2630639
1 DICE / INR
0.27180325
1 DICE / IDR
Rp53.47456825
1 DICE / KRW
4.48151975
1 DICE / PHP
0.179835
1 DICE / EGP
￡E.0.16200925
1 DICE / BRL
R$0.01851985
1 DICE / CAD
C$0.00438545
1 DICE / BDT
0.38342715
1 DICE / NGN
5.0399232
1 DICE / UAH
0.130617
1 DICE / VES
Bs0.224005
1 DICE / PKR
Rs0.8847251
1 DICE / KZT
1.63047245
1 DICE / THB
฿0.1055663
1 DICE / TWD
NT$0.10206425
1 DICE / AED
د.إ0.01157885
1 DICE / CHF
Fr0.00255555
1 DICE / HKD
HK$0.02445125
1 DICE / MAD
.د.م0.0293415
1 DICE / MXN
$0.06420425

KlayDice Kaynağı

KlayDice hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi KlayDice Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

DICE
USD

1 DICE = 0.003155 USD

Al-Sat

DICEUSDT
$0.003155
$0.003155$0.003155
+0.19%

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