Dimitra Token Fiyatı(DMTR)
Bugün için Dimitra Token (DMTR) mevcut fiyatı 0.0689 USD ve mevcut piyasa değeri $ 33.52M USD. DMTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Dimitra Token Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 47.80K USD
- Gün içindeki Dimitra Token fiyat değişimi -4.34%
- Dolaşımdaki arz: 486.50M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Dimitra Token fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0031264
|-4.34%
|30 Gün
|$ -0.02947
|-29.96%
|60 Gün
|$ -0.02849
|-29.26%
|90 Gün
|$ -0.02284
|-24.90%
En güncel Dimitra Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-1.07%
-4.34%
-13.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dimitra, kapsamlı yapay zeka, NFT tabanlı bir sistem aracılığıyla gerçek dünya varlık yatırımı, çiftçiler için tarımsal tavsiyeler, blok zinciri etkin izlenebilirlik, EUDR için düzenleyici risk değerlendirmeleri, karbon izleme ve uygulamaları sunan bir gıda ve tarım teknolojisi sağlayıcısıdır, özel uygulamalar Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance ve Livestock Guru'dur. Bunların hepsi Ethereum, Polygon, Hyperledger ve diğerlerinde blok zinciri tabanlı hizmetler sunmaktadır.
Dimitra Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Dimitra Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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- DMTR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Dimitra Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DMTR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Dimitra Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
DMTR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DMTR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Dimitra Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
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Dimitra Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 DMTR = 0.0689 USD