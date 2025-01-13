dovu Fiyatı(DOVU)
Bugün için dovu (DOVU) mevcut fiyatı 0.0014447 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. DOVU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar dovu Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 57.06K USD
- Gün içindeki dovu fiyat değişimi -6.34%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için dovu fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000097794
|-6.34%
|30 Gün
|$ -0.0006396
|-30.69%
|60 Gün
|$ +0.0010411
|+257.95%
|90 Gün
|$ +0.0009686
|+203.44%
En güncel dovu fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.88%
-6.34%
-16.46%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sürdürülebilir proje yönetimini yeniden şekillendiren dönüştürücü platform dovuOS ile tanışın. Yenilikçi sistemimiz, karmaşık sürdürülebilirlik görevlerini kolaylaştırmak, operasyonel maliyetleri azaltmak ve süreçleri basitleştirmek için tasarlanmıştır. Herhangi bir müşteri için DOVU tokenleri tarafından sorunsuz bir şekilde desteklenen dovuOS, USD cinsinden şeffaf, öngörülebilir maliyetler sunarak sürdürülebilir proje yönetimini işletmeler için daha erişilebilir ve verimli hale getirir.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, dovu, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DOVU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen dovu fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
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Miktar
1 DOVU = 0.0014447 USD