Bugünkü DreamCraft Fiyatı

Bugünkü DreamCraft (DREAMCRAFT) fiyatı $ 0,0000000007263 olup, son 24 saatte % 11,58 değişim gösterdi. Mevcut DREAMCRAFT / USD dönüşüm oranı DREAMCRAFT başına $ 0,0000000007263 şeklindedir.

DreamCraft, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DREAMCRAFT şeklindedir. Son 24 saat içinde DREAMCRAFT, $ 0,0000000006672 (en düşük) ile $ 0,0000000008778 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREAMCRAFT, son bir saatte -%6,65 ve son 7 günde +%17,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 107,95K seviyesine ulaştı.

DreamCraft (DREAMCRAFT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 107,95K$ 107,95K $ 107,95K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,26$ 7,26 $ 7,26 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki DreamCraft piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 107,95K. Dolaşımdaki DREAMCRAFT arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,26.