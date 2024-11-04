E4C (E4C) Nedir?

E4C, Sui'nin güçlü desteğiyle web2 ve web3 oyunları arasında köprü olmak üzere inşa edilmiş bir oyun ekosistemidir. Başlıca iki ürünü olan E4C: Ludus ve E4C: Final Salvation üzerine odaklanmıştır. E4C, oyun altyapısı ile en yeni L1'lerden biri olan Sui'nin kesiştiği noktada mükemmel bir şekilde yer almaktadır. E4C: Ludus, Sui blok zincirine orijinal katkıda bulunan Mysten Labs ile iş birliği içinde inşa edilmiş bir çapraz platform oyuncusudur. E4C'nin temelleri üzerine inşa edilmiştir: Final Salvation, Ambrus Studio'nun lansmanından bu yana çok güçlü erken başarı ölçütlerine sahip marquee unvanlı oyunudur. E4C, web3 için yeni oyun platformu olmayı hedeflemektedir.

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E4C Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, E4C, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte E4C fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen E4C fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

E4C Fiyat Geçmişi

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E4C (E4C) Satın Alma

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E4C Kaynağı

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