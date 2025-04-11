FirmaChain Logosu

FirmaChain Fiyatı(FCT2)

USD

FirmaChain (FCT2) Canlı Fiyat Grafiği

$0.02918
$0.02918$0.02918
-0.06%(1D)

FCT2 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için FirmaChain (FCT2) mevcut fiyatı 0.02918 USD ve mevcut piyasa değeri $ 28.65M USD. FCT2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar FirmaChain Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 58.98K USD
- Gün içindeki FirmaChain fiyat değişimi -0.06%
- Dolaşımdaki arz: 981.76M USD.

MEXC'deki FCT2 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FCT2 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FCT2 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FirmaChain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0000175-0.06%
30 Gün$ +0.00106+3.76%
60 Gün$ -0.01067-26.78%
90 Gün$ -0.02687-47.94%
Bugünkü FirmaChain Fiyatı Değişimi

Bugün, FCT2, $ -0.0000175 (-0.06%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

FirmaChain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.00106 (+3.76%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

FirmaChain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FCT2 değişimi $ -0.01067 (-26.78%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

FirmaChain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.02687 (-47.94%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FCT2 Fiyat Bilgisi

En güncel FirmaChain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.02827
$ 0.02827$ 0.02827

$ 0.03062
$ 0.03062$ 0.03062

$ 0.79995
$ 0.79995$ 0.79995

-0.07%

-0.06%

+7.99%

FCT2 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28.65M
$ 28.65M$ 28.65M

$ 58.98K
$ 58.98K$ 58.98K

981.76M
981.76M 981.76M

FirmaChain (FCT2) Nedir?

FIRMACHAIN ​​başlangıçta şeffaflığı sağlamak ve belge kurcalamayı ve sahteciliği önlemek için kağıt tabanlı tüm sosyal ve yasal faaliyetleri blok zincirine aktarmayı amaçladı. Güvenin temel değerini koruyan FIRMACHAIN ​​ekibi, şimdi bakışlarını kapsamlı bir blok zinciri platformu olmaya çeviriyor. Amacımız, ticari kuruluşlara ve FIRMACHAIN ​​sahiplerine, etkileşimde bulunmaları yararlı ancak eğlenceli olan blok zinciri tabanlı hizmetler sunmak ve böylece ekibin bir "Faydacılık" (Fayda + Eğlence) platformu olma hedefini yerine getirmektir.

FirmaChain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FirmaChain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FCT2 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FirmaChain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FirmaChain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FirmaChain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FirmaChain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FCT2 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FirmaChain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FirmaChain Fiyat Geçmişi

FCT2 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FCT2 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FirmaChain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FirmaChain (FCT2) Satın Alma

Nasıl FirmaChain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım FirmaChain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FCT2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FCT2 / VND
748.20438
1 FCT2 / AUD
A$0.0463962
1 FCT2 / GBP
0.0221768
1 FCT2 / EUR
0.0256784
1 FCT2 / USD
$0.02918
1 FCT2 / MYR
RM0.1289756
1 FCT2 / TRY
1.1100072
1 FCT2 / JPY
¥4.196084
1 FCT2 / RUB
2.429235
1 FCT2 / INR
2.512398
1 FCT2 / IDR
Rp494.576197
1 FCT2 / KRW
41.448731
1 FCT2 / PHP
1.66326
1 FCT2 / EGP
￡E.1.4978094
1 FCT2 / BRL
R$0.1715784
1 FCT2 / CAD
C$0.0405602
1 FCT2 / BDT
3.5462454
1 FCT2 / NGN
46.6132992
1 FCT2 / UAH
1.208052
1 FCT2 / VES
Bs2.07178
1 FCT2 / PKR
Rs8.1826556
1 FCT2 / KZT
15.0799322
1 FCT2 / THB
฿0.9769464
1 FCT2 / TWD
NT$0.9433894
1 FCT2 / AED
د.إ0.1070906
1 FCT2 / CHF
Fr0.0236358
1 FCT2 / HKD
HK$0.226145
1 FCT2 / MAD
.د.م0.271374
1 FCT2 / MXN
$0.593813

FirmaChain Kaynağı

FirmaChain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi FirmaChain Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: FirmaChain Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı

Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

April 11, 2025

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz

Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.

April 10, 2025

SIGN Protokolü Nedir? EthSign’in Blockchain Attestation Çözümü ve SIGN Token için Tam Kılavuz

SIGN, kullanıcıların zincir üzerinde herhangi bir bilgiyi serbestçe onaylayıp doğrulamasını sağlamak için tasarlanmış bir omni-chain onay protokolüdür. Dünyanın ilk gerçek çapraz-zincir onay çözümü olan SIGN, bireylerin ve işletmelerin iddiaların veya beyanların güvenli, doğrulanabilir onaylarını oluşturmasına olanak tanıyarak, Web3 alanında dijital güven için evrensel bir standart belirler.

April 9, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

FCT2
USD

1 FCT2 = 0.02918 USD

Al-Sat

FCT2USDT
$0.02918
$0.02918$0.02918
+1.70%

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti