FIRO (FIRO) Nedir?

XZC (ZCoin), FIRO (Firo) olarak yeniden adlandırıldı. Zcash (XZC), zerocoin protokolünü kullanarak muhasebe gizliliğini garanti eden bir kripto para birimidir. İşlemin her iki tarafının ilgili adres bilgilerinin sıfır bilgi kanıtları kullanılarak sızdırılmamasını sağlayan Zerocoin protokolünü uygulayan ilk kripto para birimidir. Zcoin, Poramin ve Aizensou başkanlığındaki Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiştir. Hesapların gizliliğini sağlamak için Zerocoin protokolü kullanılır ve işlemin her iki tarafının ilgili adres bilgilerinin sızdırılmamasını sağlamak için sıfır bilgi kanıtı kullanılır. Parametreleri Bitcoin ile aynıdır, blok süresi 10 dakikadır ve çıktı halving döngüsü de her 4 yılda bir yarılanan Bitcoin ile aynıdır.

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FIRO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FIRO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FIRO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FIRO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FIRO Fiyat Geçmişi

FIRO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FIRO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FIRO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FIRO (FIRO) Satın Alma

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FIRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FIRO / VND ₫ 10,384.605 1 FIRO / AUD A$ 0.648 1 FIRO / GBP ￡ 0.3078 1 FIRO / EUR € 0.3564 1 FIRO / USD $ 0.405 1 FIRO / MYR RM 1.7901 1 FIRO / TRY ₺ 15.4143 1 FIRO / JPY ¥ 58.2633 1 FIRO / RUB ₽ 33.7689 1 FIRO / INR ₹ 34.89075 1 FIRO / IDR Rp 6,864.40575 1 FIRO / KRW ₩ 575.28225 1 FIRO / PHP ₱ 23.085 1 FIRO / EGP ￡E. 20.79675 1 FIRO / BRL R$ 2.37735 1 FIRO / CAD C$ 0.56295 1 FIRO / BDT ৳ 49.21965 1 FIRO / NGN ₦ 646.9632 1 FIRO / UAH ₴ 16.767 1 FIRO / VES Bs 28.755 1 FIRO / PKR Rs 113.5701 1 FIRO / KZT ₸ 209.29995 1 FIRO / THB ฿ 13.5513 1 FIRO / TWD NT$ 13.10175 1 FIRO / AED د.إ 1.48635 1 FIRO / CHF Fr 0.32805 1 FIRO / HKD HK$ 3.13875 1 FIRO / MAD .د.م 3.7665 1 FIRO / MXN $ 8.24175

FIRO Kaynağı

FIRO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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