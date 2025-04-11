GoldBrick (GBCK) Nedir?

State1, oyun ve alım satımın birleştiği yenilikçi bir ekosistemdir. İşletmelerin ve kullanıcıların kullanıma hazır sürükleyici çözümlerle sorunsuz bir XR ve Web3 varlığı oluşturmaları için tasarlanmıştır. Bu sürükleyici ekosistemde şirketler tek bir alanda gerçek dünya ürünleri satabilir, kitlelerle etkileşim kurabilir ve sanal etkinliklere ev sahipliği yapabilir. State1'in ekonomisinin merkezinde, ekosistemdeki tüm işlemlere güç veren GoldBrick (GBCK) token yer almaktadır. GoldBrick kullanıcılara ödüller kazanma, token tabanlı oyunlara katılma ve ürün satın alırken somut avantajlardan yararlanma şansı sunarak deneyime oyunlaştırılmış bir boyut katar.

GoldBrick, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GoldBrick yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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GoldBrick Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GoldBrick, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GBCK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GoldBrick fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

GoldBrick Fiyat Geçmişi

GBCK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GBCK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GoldBrick fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

GoldBrick (GBCK) Satın Alma

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GBCK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GBCK / VND ₫ 650.25576 1 GBCK / AUD A$ 0.040576 1 GBCK / GBP ￡ 0.0192736 1 GBCK / EUR € 0.0223168 1 GBCK / USD $ 0.02536 1 GBCK / MYR RM 0.1120912 1 GBCK / TRY ₺ 0.9652016 1 GBCK / JPY ¥ 3.6394136 1 GBCK / RUB ₽ 2.1239 1 GBCK / INR ₹ 2.1862856 1 GBCK / IDR Rp 429.830444 1 GBCK / KRW ₩ 36.12532 1 GBCK / PHP ₱ 1.4445056 1 GBCK / EGP ￡E. 1.3014752 1 GBCK / BRL R$ 0.1493704 1 GBCK / CAD C$ 0.0352504 1 GBCK / BDT ৳ 3.0820008 1 GBCK / NGN ₦ 40.5110784 1 GBCK / UAH ₴ 1.049904 1 GBCK / VES Bs 1.80056 1 GBCK / PKR Rs 7.1114512 1 GBCK / KZT ₸ 13.1057944 1 GBCK / THB ฿ 0.8490528 1 GBCK / TWD NT$ 0.8201424 1 GBCK / AED د.إ 0.0930712 1 GBCK / CHF Fr 0.0205416 1 GBCK / HKD HK$ 0.19654 1 GBCK / MAD .د.م 0.235848 1 GBCK / MXN $ 0.5178512

GoldBrick Kaynağı

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