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Got Guaranteed Fiyatı(GOTG)
Bugün için Got Guaranteed (GOTG) mevcut fiyatı 0.001555 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. GOTG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Got Guaranteed Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.74K USD
- Gün içindeki Got Guaranteed fiyat değişimi -0.06%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Got Guaranteed fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00000093
|-0.06%
|30 Gün
|$ +0.000178
|+12.92%
|60 Gün
|$ -0.000695
|-30.89%
|90 Gün
|$ -0.002871
|-64.87%
Bugün, GOTG, $ -0.00000093 (-0.06%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.Got Guaranteed 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.000178 (+12.92%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.Got Guaranteed 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GOTG değişimi $ -0.000695 (-30.89%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.Got Guaranteed 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.002871 (-64.87%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
En güncel Got Guaranteed fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.33%
-0.06%
-23.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GotG, dijital varlık pazarında dünyanın ilk DAG garanti·sigorta çözümünü piyasaya sürdü. GotG, dijital varlık yatırımcılarının istikrarını önemli ölçüde artıran bir başarı olarak değerlendirilen DAG garanti-sigorta çözümünü uygulayan ve başlatan dijital varlık pazarındaki ilk şirket oldu. Artık dijital varlık yönetim kuruluşları ve dijital varlık yatırımcıları, GotG Platform'un DAG garanti·sigorta çözümü ile dijital varlıkları için aynı anda hem istikrar hem de karlılık elde edebilirler.
Got Guaranteed, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Got Guaranteed yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Got Guaranteed, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GOTG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Got Guaranteed fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
GOTG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GOTG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Got Guaranteed fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
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|1 GOTG / VND
₫39.871755
|1 GOTG / AUD
A$0.002488
|1 GOTG / GBP
￡0.0011818
|1 GOTG / EUR
€0.0013684
|1 GOTG / USD
$0.001555
|1 GOTG / MYR
RM0.0068731
|1 GOTG / TRY
₺0.0591833
|1 GOTG / JPY
¥0.2237023
|1 GOTG / RUB
₽0.1296559
|1 GOTG / INR
₹0.13396325
|1 GOTG / IDR
Rp26.35592825
|1 GOTG / KRW
₩2.20879975
|1 GOTG / PHP
₱0.088635
|1 GOTG / EGP
￡E.0.07984925
|1 GOTG / BRL
R$0.00912785
|1 GOTG / CAD
C$0.00216145
|1 GOTG / BDT
৳0.18897915
|1 GOTG / NGN
₦2.4840192
|1 GOTG / UAH
₴0.064377
|1 GOTG / VES
Bs0.110405
|1 GOTG / PKR
Rs0.4360531
|1 GOTG / KZT
₸0.80360845
|1 GOTG / THB
฿0.0520303
|1 GOTG / TWD
NT$0.05030425
|1 GOTG / AED
د.إ0.00570685
|1 GOTG / CHF
Fr0.00125955
|1 GOTG / HKD
HK$0.01205125
|1 GOTG / MAD
.د.م0.0144615
|1 GOTG / MXN
$0.03164425
Got Guaranteed hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti