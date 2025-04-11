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Hedera Fiyatı(HBAR)

USD

Hedera (HBAR) Canlı Fiyat Grafiği

$0.16534
$0.16534$0.16534
-0.76%(1D)

HBAR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Hedera (HBAR) mevcut fiyatı 0.16526 USD ve mevcut piyasa değeri $ 6.98B USD. HBAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Hedera Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.99M USD
- Gün içindeki Hedera fiyat değişimi -0.76%
- Dolaşımdaki arz: 42.23B USD.

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HBAR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Hedera fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0012662-0.76%
30 Gün$ -0.03299-16.65%
60 Gün$ -0.06885-29.41%
90 Gün$ -0.11655-41.36%
Bugünkü Hedera Fiyatı Değişimi

Bugün, HBAR, $ -0.0012662 (-0.76%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Hedera 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.03299 (-16.65%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Hedera 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HBAR değişimi $ -0.06885 (-29.41%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Hedera 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.11655 (-41.36%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HBAR Fiyat Bilgisi

En güncel Hedera fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.16478
$ 0.16478$ 0.16478

$ 0.17667
$ 0.17667$ 0.17667

$ 0.40099
$ 0.40099$ 0.40099

-0.46%

-0.76%

+0.80%

HBAR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6.98B
$ 6.98B$ 6.98B

$ 37.99M
$ 37.99M$ 37.99M

42.23B
42.23B 42.23B

Hedera (HBAR) Nedir?

Hedera, dijital dünyanızı tam olarak olması gerektiği şekle dönüştüren, en çok kullanılan kurumsal düzeyde genel ağdır. HBAR, merkeziyetsiz ekonomiye güç veren Hedera'nın yerel ve enerji dostu kripto para birimidir. İster bir girişim ya da kuruluş, hatta bir üretici ya da tüketici bile olsanız, Hedera geliştiricilerin bir sonraki hızlı, adil ve güvenli uygulamalar çağını başlatmaları için blok zincirin ötesini vaad eder.

Hedera, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hedera yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- HBAR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Hedera hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Hedera satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Hedera Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hedera, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HBAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hedera fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hedera Fiyat Geçmişi

HBAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HBAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hedera fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hedera (HBAR) Satın Alma

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HBAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HBAR / VND
4,237.43166
1 HBAR / AUD
A$0.264416
1 HBAR / GBP
0.1255976
1 HBAR / EUR
0.1454288
1 HBAR / USD
$0.16526
1 HBAR / MYR
RM0.7304492
1 HBAR / TRY
6.288143
1 HBAR / JPY
¥23.7842192
1 HBAR / RUB
13.8223464
1 HBAR / INR
14.2354964
1 HBAR / IDR
Rp2,801.016529
1 HBAR / KRW
234.743567
1 HBAR / PHP
9.4132096
1 HBAR / EGP
￡E.8.486101
1 HBAR / BRL
R$0.9684236
1 HBAR / CAD
C$0.2297114
1 HBAR / BDT
20.0840478
1 HBAR / NGN
263.9929344
1 HBAR / UAH
6.841764
1 HBAR / VES
Bs11.73346
1 HBAR / PKR
Rs46.3422092
1 HBAR / KZT
85.4047154
1 HBAR / THB
฿5.5329048
1 HBAR / TWD
NT$5.3445084
1 HBAR / AED
د.إ0.6065042
1 HBAR / CHF
Fr0.1338606
1 HBAR / HKD
HK$1.280765
1 HBAR / MAD
.د.م1.536918
1 HBAR / MXN
$3.363041

Hedera Kaynağı

Hedera hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Hedera Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

HBAR
USD

1 HBAR = 0.16526 USD

Al-Sat

HBARUSDT
$0.16526
$0.16526$0.16526
-0.49%

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