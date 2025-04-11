Hedera (HBAR) Nedir?

Hedera, dijital dünyanızı tam olarak olması gerektiği şekle dönüştüren, en çok kullanılan kurumsal düzeyde genel ağdır. HBAR, merkeziyetsiz ekonomiye güç veren Hedera'nın yerel ve enerji dostu kripto para birimidir. İster bir girişim ya da kuruluş, hatta bir üretici ya da tüketici bile olsanız, Hedera geliştiricilerin bir sonraki hızlı, adil ve güvenli uygulamalar çağını başlatmaları için blok zincirin ötesini vaad eder.

Hedera, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hedera yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- HBAR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Hedera hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Hedera satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Hedera Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hedera, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HBAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hedera fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hedera Fiyat Geçmişi

HBAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HBAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hedera fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hedera (HBAR) Satın Alma

Nasıl Hedera satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Hedera Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

HBAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HBAR / VND ₫ 4,237.43166 1 HBAR / AUD A$ 0.264416 1 HBAR / GBP ￡ 0.1255976 1 HBAR / EUR € 0.1454288 1 HBAR / USD $ 0.16526 1 HBAR / MYR RM 0.7304492 1 HBAR / TRY ₺ 6.288143 1 HBAR / JPY ¥ 23.7842192 1 HBAR / RUB ₽ 13.8223464 1 HBAR / INR ₹ 14.2354964 1 HBAR / IDR Rp 2,801.016529 1 HBAR / KRW ₩ 234.743567 1 HBAR / PHP ₱ 9.4132096 1 HBAR / EGP ￡E. 8.486101 1 HBAR / BRL R$ 0.9684236 1 HBAR / CAD C$ 0.2297114 1 HBAR / BDT ৳ 20.0840478 1 HBAR / NGN ₦ 263.9929344 1 HBAR / UAH ₴ 6.841764 1 HBAR / VES Bs 11.73346 1 HBAR / PKR Rs 46.3422092 1 HBAR / KZT ₸ 85.4047154 1 HBAR / THB ฿ 5.5329048 1 HBAR / TWD NT$ 5.3445084 1 HBAR / AED د.إ 0.6065042 1 HBAR / CHF Fr 0.1338606 1 HBAR / HKD HK$ 1.280765 1 HBAR / MAD .د.م 1.536918 1 HBAR / MXN $ 3.363041

Hedera Kaynağı

Hedera hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hedera Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Hedera (HBAR) fiyatı nedir? Canlı Hedera (HBAR) fiyatı, 0.16526 USD . Hedera (HBAR) varlığının piyasa değeri nedir? Hedera varlığının mevcut piyasa değeri, $ 6.98B USD . Mevcut HBAR arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.16526 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hedera (HBAR) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Hedera (HBAR) arzı, 42.23B USD . Hedera (HBAR) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek Hedera (HBAR) fiyatı, 0.40099 USD . Hedera (HBAR) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Hedera (HBAR) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 37.99M USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.