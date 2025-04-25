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Hosico cat Fiyatı(HOSICO)

USD

Hosico cat (HOSICO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.008043
$0.008043$0.008043
+302.15%(1D)

HOSICO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Hosico cat (HOSICO) mevcut fiyatı 0.008043 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. HOSICO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Hosico cat Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.33K USD
- Gün içindeki Hosico cat fiyat değişimi +302.15%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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HOSICO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Hosico cat fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.006043+302.15%
30 Gün$ +0.006043+302.15%
60 Gün$ +0.006043+302.15%
90 Gün$ +0.006043+302.15%
Bugünkü Hosico cat Fiyatı Değişimi

Bugün, HOSICO, $ +0.006043 (+302.15%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Hosico cat 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.006043 (+302.15%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Hosico cat 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HOSICO değişimi $ +0.006043 (+302.15%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Hosico cat 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.006043 (+302.15%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HOSICO Fiyat Bilgisi

En güncel Hosico cat fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.010828
$ 0.010828$ 0.010828

$ 0.010828
$ 0.010828$ 0.010828

-25.48%

+302.15%

+302.15%

HOSICO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 12.33K
$ 12.33K$ 12.33K

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Hosico cat (HOSICO) Nedir?

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Hosico cat Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hosico cat, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HOSICO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hosico cat fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hosico cat Fiyat Geçmişi

HOSICO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HOSICO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hosico cat fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

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HOSICO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HOSICO / VND
211.651545
1 HOSICO / AUD
A$0.01254708
1 HOSICO / GBP
0.00603225
1 HOSICO / EUR
0.00699741
1 HOSICO / USD
$0.008043
1 HOSICO / MYR
RM0.03514791
1 HOSICO / TRY
0.30901206
1 HOSICO / JPY
¥1.15553781
1 HOSICO / RUB
0.6627432
1 HOSICO / INR
0.68671134
1 HOSICO / IDR
Rp134.04994638
1 HOSICO / KRW
11.57259012
1 HOSICO / PHP
0.45233832
1 HOSICO / EGP
￡E.0.40826268
1 HOSICO / BRL
R$0.04576467
1 HOSICO / CAD
C$0.01109934
1 HOSICO / BDT
0.97714407
1 HOSICO / NGN
12.93081153
1 HOSICO / UAH
0.33627783
1 HOSICO / VES
Bs0.667569
1 HOSICO / PKR
Rs2.25984171
1 HOSICO / KZT
4.14158199
1 HOSICO / THB
฿0.2694405
1 HOSICO / TWD
NT$0.26179965
1 HOSICO / AED
د.إ0.02951781
1 HOSICO / CHF
Fr0.00659526
1 HOSICO / HKD
HK$0.06233325
1 HOSICO / MAD
.د.م0.07455861
1 HOSICO / MXN
$0.1568385

Hosico cat Kaynağı

Hosico cat hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Hosico cat Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

HOSICO
USD

1 HOSICO = 0.008043 USD

Al-Sat

HOSICOUSDT
$0.008043
$0.008043$0.008043
+302.15%

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