Hosky Token (HOSKY) Nedir?

Hosky Token ($HOSKY), Cardano Ekosisteminde düşük kaliteli meme tokenlerinin olmaması ihtiyacından doğdu. Var olan mevcut ihtiyacın giderilmesini, her iyi çocuğun yapacağı şekilde giderdik. Kesinlikle düşük kaliteli meme tokenleri dışında yeni bir şey üretmiyoruz, finansal değer, akıl almaz teknoloji ya da büyük kazançlar vaat etmiyoruz, yalnızca doggo meme.

Hosky Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hosky Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- HOSKY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Hosky Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Hosky Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Hosky Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hosky Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HOSKY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hosky Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hosky Token Fiyat Geçmişi

HOSKY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HOSKY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hosky Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hosky Token (HOSKY) Satın Alma

Nasıl Hosky Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Hosky Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

HOSKY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HOSKY / VND ₫ 0.001201998798 1 HOSKY / AUD A$ 0.0000000750048 1 HOSKY / GBP ￡ 0.00000003562728 1 HOSKY / EUR € 0.00000004125264 1 HOSKY / USD $ 0.000000046878 1 HOSKY / MYR RM 0.00000020720076 1 HOSKY / TRY ₺ 0.00000178417668 1 HOSKY / JPY ¥ 0.00000672746178 1 HOSKY / RUB ₽ 0.0000039260325 1 HOSKY / INR ₹ 0.00000404135238 1 HOSKY / IDR Rp 0.0007945422537 1 HOSKY / KRW ₩ 0.000066777711 1 HOSKY / PHP ₱ 0.00000267017088 1 HOSKY / EGP ￡E. 0.00000240577896 1 HOSKY / BRL R$ 0.00000027611142 1 HOSKY / CAD C$ 0.00000006516042 1 HOSKY / BDT ৳ 0.00000569708334 1 HOSKY / NGN ₦ 0.00007488479232 1 HOSKY / UAH ₴ 0.0000019407492 1 HOSKY / VES Bs 0.000003328338 1 HOSKY / PKR Rs 0.00001314552876 1 HOSKY / KZT ₸ 0.00002422608162 1 HOSKY / THB ฿ 0.00000156947544 1 HOSKY / TWD NT$ 0.00000151603452 1 HOSKY / AED د.إ 0.00000017204226 1 HOSKY / CHF Fr 0.00000003797118 1 HOSKY / HKD HK$ 0.0000003633045 1 HOSKY / MAD .د.م 0.0000004359654 1 HOSKY / MXN $ 0.00000095724876

Hosky Token Kaynağı

Hosky Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hosky Token Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Hosky Token (HOSKY) fiyatı nedir? Canlı Hosky Token (HOSKY) fiyatı, 0.000000046878 USD . Hosky Token (HOSKY) varlığının piyasa değeri nedir? Hosky Token varlığının mevcut piyasa değeri, $ 10.69M USD . Mevcut HOSKY arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.000000046878 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hosky Token (HOSKY) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Hosky Token (HOSKY) arzı, 228.00T USD . Hosky Token (HOSKY) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-11 tarihi itibarıyla, en yüksek Hosky Token (HOSKY) fiyatı, 0.000000550002 USD . Hosky Token (HOSKY) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Hosky Token (HOSKY) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 9.96K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.