IDEX (IDEX) Nedir?

IDEX (IDEX) bir kripto para tokenidir ve Ethereum platformunda yer almaktadır. IDEX, dolaşımda 519.251.085,403 ila 1.000.000.000 mevcut arza sahiptir. IDEX'in bilinen son fiyatı 0,051546 USD idi ve son 24 saatte -%5,87 düşmüştür. Şu anda 4 aktif piyasada işlem görmektedir ve son 24 saat içinde 330.723,128 USD değerinde işlem görmüştür.

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IDEX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, IDEX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte IDEX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen IDEX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

IDEX Fiyat Geçmişi

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IDEX (IDEX) Satın Alma

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IDEX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IDEX / VND ₫ 539.48664 1 IDEX / AUD A$ 0.033664 1 IDEX / GBP ￡ 0.0159904 1 IDEX / EUR € 0.0185152 1 IDEX / USD $ 0.02104 1 IDEX / MYR RM 0.0929968 1 IDEX / TRY ₺ 0.8007824 1 IDEX / JPY ¥ 3.0194504 1 IDEX / RUB ₽ 1.7621 1 IDEX / INR ₹ 1.8138584 1 IDEX / IDR Rp 356.610116 1 IDEX / KRW ₩ 29.97148 1 IDEX / PHP ₱ 1.1984384 1 IDEX / EGP ￡E. 1.0797728 1 IDEX / BRL R$ 0.1239256 1 IDEX / CAD C$ 0.0292456 1 IDEX / BDT ৳ 2.5569912 1 IDEX / NGN ₦ 33.6101376 1 IDEX / UAH ₴ 0.871056 1 IDEX / VES Bs 1.49384 1 IDEX / PKR Rs 5.9000368 1 IDEX / KZT ₸ 10.8732616 1 IDEX / THB ฿ 0.7044192 1 IDEX / TWD NT$ 0.6804336 1 IDEX / AED د.إ 0.0772168 1 IDEX / CHF Fr 0.0170424 1 IDEX / HKD HK$ 0.16306 1 IDEX / MAD .د.م 0.195672 1 IDEX / MXN $ 0.4296368

IDEX Kaynağı

IDEX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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