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IQ Fiyatı(IQ)

USD

IQ (IQ) Canlı Fiyat Grafiği

$0.003874
$0.003874$0.003874
+2.75%(1D)

IQ Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için IQ (IQ) mevcut fiyatı 0.003874 USD ve mevcut piyasa değeri $ 82.32M USD. IQ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar IQ Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 268.79K USD
- Gün içindeki IQ fiyat değişimi +2.75%
- Dolaşımdaki arz: 21.25B USD.

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IQ Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için IQ fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00010368+2.75%
30 Gün$ -0.000387-9.09%
60 Gün$ -0.001789-31.60%
90 Gün$ -0.004576-54.16%
Bugünkü IQ Fiyatı Değişimi

Bugün, IQ, $ +0.00010368 (+2.75%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

IQ 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.000387 (-9.09%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

IQ 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, IQ değişimi $ -0.001789 (-31.60%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

IQ 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.004576 (-54.16%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

IQ Fiyat Bilgisi

En güncel IQ fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.003736
$ 0.003736$ 0.003736

$ 0.003886
$ 0.003886$ 0.003886

$ 0.04
$ 0.04$ 0.04

+0.38%

+2.75%

+2.00%

IQ Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 82.32M
$ 82.32M$ 82.32M

$ 268.79K
$ 268.79K$ 268.79K

21.25B
21.25B 21.25B

IQ (IQ) Nedir?

IQ token, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla daha akıllı bir gelecek inşa etmeye adanmış bir kripto para birimidir. IQ token, dünyanın en büyük kripto para birimi ve blok zinciri ansiklopedisi olan IQ.wiki gibi uygulamaları içeren bir bilgi ekosistemine güç vermektedir. IQ.wiki, wiki makalelerinin özetlenmesi gibi görevler için yapay zekayı entegre eder. IQ, HiIQ aracılığıyla etkinleştirilen yerel staking özelliğine sahip bir DeFi ve yönetişim tokenidir. Token, BrainDAO'nun dijital varlık hazinesini de içeren BrainDAO tarafından yönetilmektedir.

IQ, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, IQ yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- IQ staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda IQ hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, IQ satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

IQ Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, IQ, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte IQ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen IQ fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

IQ Fiyat Geçmişi

IQ fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak IQ kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen IQ fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

IQ (IQ) Satın Alma

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IQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IQ / VND
99.333234
1 IQ / AUD
A$0.0061984
1 IQ / GBP
0.00294424
1 IQ / EUR
0.00340912
1 IQ / USD
$0.003874
1 IQ / MYR
RM0.01712308
1 IQ / TRY
0.14744444
1 IQ / JPY
¥0.55595774
1 IQ / RUB
0.3244475
1 IQ / INR
0.33397754
1 IQ / IDR
Rp65.6610071
1 IQ / KRW
5.518513
1 IQ / PHP
0.22066304
1 IQ / EGP
￡E.0.19881368
1 IQ / BRL
R$0.02281786
1 IQ / CAD
C$0.00538486
1 IQ / BDT
0.47080722
1 IQ / NGN
6.18848256
1 IQ / UAH
0.1603836
1 IQ / VES
Bs0.275054
1 IQ / PKR
Rs1.08634708
1 IQ / KZT
2.00204446
1 IQ / THB
฿0.12970152
1 IQ / TWD
NT$0.12528516
1 IQ / AED
د.إ0.01421758
1 IQ / CHF
Fr0.00313794
1 IQ / HKD
HK$0.0300235
1 IQ / MAD
.د.م0.0360282
1 IQ / MXN
$0.07910708

IQ Kaynağı

IQ hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi IQ Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

IQ
USD

1 IQ = 0.003874 USD

Al-Sat

IQUSDT
$0.003874
$0.003874$0.003874
+3.66%

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